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07 марта 2020, 12:01 3

В Мариинском парке Киева нашли человеческие останки

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07 марта 2020, 12:01 3
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В Мариинском парке, который находится в центре Киева между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой, недалеко от здания Верховного совета нашли человеческие кости и череп
В Мариинском парке, который находится в центре Киева между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой, недалеко от здания Верховного совета нашли человеческие кости и череп

Об этом сообщает Информатор, пишет RegioNews.

Полицейские, которые приехали на выезд, выяснили, что сотрудники Киевзеленстроя выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам Январского восстания. В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости.

При осмотре места происшествия информация подтвердилась. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку.

Сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося предстоит выяснить полицейским.

Напомним, вчера в Киеве на берегу Днепра нашли отрезанную женскую ногу.


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