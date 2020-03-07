В Мариинском парке Киева нашли человеческие останки

В Мариинском парке, который находится в центре Киева между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой, недалеко от здания Верховного совета нашли человеческие кости и череп

В Мариинском парке, который находится в центре Киева между улицей Михаила Грушевского и Парковой дорогой, недалеко от здания Верховного совета нашли человеческие кости и череп

Об этом сообщает Информатор, пишет RegioNews. Полицейские, которые приехали на выезд, выяснили, что сотрудники Киевзеленстроя выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам Январского восстания. В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости. При осмотре места происшествия информация подтвердилась. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося предстоит выяснить полицейским. Напомним, вчера в Киеве на берегу Днепра нашли отрезанную женскую ногу.

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