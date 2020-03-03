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03 марта 2020, 21:19 15

В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом

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03 марта 2020, 21:19 15
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До этого женщина находилась в самоизоляции. Она чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у нее нет
Фото: tva
До этого женщина находилась в самоизоляции. Она чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у нее нет

Об этом сообщает телеканал ТВА, пишет RegioNews.

Опубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации.

"Такое место уже определили. Карета скорой готова довезти женщину", - сказала Наталья Гусак.

Также Наталья Гусак добавила, что самой трудной задачей было уговорить здорового человека переехать с удобного для нее места жительства в другое место.

По словам заместителя председателя ОГА, женщина чувствует себя хорошо, нет никаких симптомов заболевания.

Напомним, изолировать жену инфицированного на коронавирус требовали примерно 20 человек, пришедших под подъезд одного из черновицких домов. Они угрожали перекрыть дорогу, если женщину не изолируют до 6.00 4 марта.


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