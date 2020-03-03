Анализы зараженного коронавирусом украинца отправят в Лондон

Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ

Фото: flickr

Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает RegioNews. "Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении Отмечается, что образцы отправляют для общей статистики ВОЗ. Эту процедуру осуществляют все страны, где фиксируется заболевание. Напомним, 3 марта Минздрав официальн подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

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