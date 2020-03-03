08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 14:22 30

Анализы зараженного коронавирусом украинца отправят в Лондон

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 14:22 30
Читайте також українською мовою
Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ
Фото: flickr
Анализы украинца, у которого обнаружили коронавирус, будут отправлены в Лондон для окончательного подтверждения и внесения в статистику ВОЗ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает RegioNews.

"Мужчина госпитализирован, изолированный и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологических признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении

Отмечается, что образцы отправляют для общей статистики ВОЗ. Эту процедуру осуществляют все страны, где фиксируется заболевание.

Напомним, 3 марта Минздрав официальн подтвердил первый случай коронавируса в Украине.


ВООЗ Лондон Коронавирус
Во Львовской области 7 человек проверяли на коронавирус
03 марта 2020, 14:04
Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав
03 марта 2020, 12:35
У работника ВОЗ обнаружили коронавирус
02 марта 2020, 18:25
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »