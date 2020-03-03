Во Львовской области 7 человек проверяли на коронавирус

Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Диагноз не подтвердился

Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Диагноз не подтвердился

"За эту неделю было несколько человек с подозрением на вирус. Мы их осмотрели в боксованих помещения, им сделали быстрые тесты на грипп, поэтому коронавирус не подтвердился. Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Напоминаю также всем, что сейчас сезон заболевания гриппом, поэтому, помня о коронавирусе не забывайте о гриппе", - акцентировала заведующая отделением КЗ ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" Тамила Алексанян.

Она подчеркнула, что больница готова к борьбе с коронавирусом, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Сейчас выделили 20 коек в изоляторах. Лекарствами тоже обеспечены. Поскольку целевой терапии пока не найдено, лечение происходит симптоматически.

В Украине работает круглосуточная бесплатная правительственная линия 1545, там можно получить всю информацию. Созданы специальные месседж-боксы, кроме того, можно поговорить со специалистом.

По информации министерства здравоохранения, по состоянию на 3 марта 2020 года в мире зарегистрировано 90 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 117 - летальные. Выздоровел уже 48 017 человек.

Напомним, во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус. Немировский санаторий выбрали местом возможного карантина.

3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.