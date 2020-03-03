08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 14:04 23

Во Львовской области 7 человек проверяли на коронавирус

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 14:04 23
Читайте також українською мовою
Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Диагноз не подтвердился
Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Диагноз не подтвердился

"За эту неделю было несколько человек с подозрением на вирус. Мы их осмотрели в боксованих помещения, им сделали быстрые тесты на грипп, поэтому коронавирус не подтвердился. Люди, у которых было подозрение на коронавирус, вернулись из-за границы. Напоминаю также всем, что сейчас сезон заболевания гриппом, поэтому, помня о коронавирусе не забывайте о гриппе", - акцентировала заведующая отделением КЗ ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" Тамила Алексанян.

Она подчеркнула, что больница готова к борьбе с коронавирусом, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Сейчас выделили 20 коек в изоляторах. Лекарствами тоже обеспечены. Поскольку целевой терапии пока не найдено, лечение происходит симптоматически.

В Украине работает круглосуточная бесплатная правительственная линия 1545, там можно получить всю информацию. Созданы специальные месседж-боксы, кроме того, можно поговорить со специалистом.

По информации министерства здравоохранения, по состоянию на 3 марта 2020 года в мире зарегистрировано 90 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 117 - летальные. Выздоровел уже 48 017 человек.

Напомним, во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус. Немировский санаторий выбрали местом возможного карантина.

3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.


Львів Коронавирус коронавірус
В Черновцах и области пока не будут объявлять карантин в школах из-за коронавируса
03 марта 2020, 13:50
Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
03 марта 2020, 13:17
Из-за коронавируса могут измениться правила вызова врача и "скорой"
03 марта 2020, 13:15
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »