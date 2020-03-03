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03 марта 2020, 13:04 60

Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине

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03 марта 2020, 13:04 60
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения коронавирусом в Украине полностью контролируется
Фото: facebook/zoryana.chernenko
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с зарегистрированным первым случаем заражения коронавирусом в Украине полностью контролируется

Как передает RegioNews, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов", - говорится в сообщении.

Также она рассказала, что больной человек вернулся в Украину из Италии. При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляции, человек и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу.

"Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей", - добавила министр.

Также она подчеркнула, что согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей и жена, поскольку она была контактным лицом.

Скалецкая напомнила, что в Украине есть более 2 тыс. боксов и около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают - что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом.

"Прошу всех, особенно лиц, возвращающихся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям ВОЗ. При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о вашем путешествии", - заключила министр.

Позже Скалецкая заявила, что ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных.

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

"Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий… ситуация мониторится непосредственно в каждой области… На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры, - ред.) рассматривается соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу", - добавила Скалецкая.

Напомним, 3 марта Минздрав официальн подтвердил первый случай коронавируса в Украине.


Коронавирус Зоряна Скалецкая
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