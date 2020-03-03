Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом
Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает RegioNews.
Осачук призвал буковинцев не паниковать, поскольку медики принимали и до этого, и сейчас все необходимые меры.
"Все контакты были известны еще с первых часов расследования. За ними осуществлялось медицинское наблюдение, сейчас их проверят", - сказала и.о. директора лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко.
Положительный результат на коронавирус у мужчины медики получили сегодня около 10 утра. В дальнейшем продолжатся обследования и в европейской лаборатории, на это нужно несколько дней.
Наталья Гопко добавила, что супруги черновчан оказалось очень сознательным и знал, как правильно действовать в случае появления симптомов.
"Позвонили в скорую, представились, что пациенты из Италии, медики их транспортировали в необходимых средствах индивидуальной защиты. Сейчас мужчине оказывается помощь в инфекционном отделении, он изолирован. Близкий контакт - один. Это жена, с ним путешествовала, сейчас она в самоизоляции. То есть, семья очень сознательная ".
Напомним, сегодня, 3 марта, Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
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