Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное

Угрозы его жизни пока нет. Жена больного находится в самоизоляции у себя дома. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного

Угрозы его жизни пока нет. Жена больного находится в самоизоляции у себя дома. Врачи отрабатывают ближайшее окружение больного

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"21 февраля супруги черновчане вернулись из Италии. Поэтому при пересечении границы с обеих сторон у них измерили температуру. Она была нормальной, симптомов болезни не было. Люди заполнили соответствующую анкету и получили памятку о коронавирусе", - рассказывает заместитель министра.

"27 февраля у мужа появились симптомы и подозрение, что это может быть коронавирус. Он обратился на консультацию к семейному врачу, выполнял все советы. Но 29 февраля появились симптомы, которые нуждались в госпитализации в инфекционное отделение. Вызвал "скорую". Приехала бригада, которая была определена именно для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус. Больной был доставлен в определенной госпитальной базы. Сначала - в воскресенье, 1 марта - провели тестирование быстрыми тестами на грипп А и Б, после этого провели тестирование гриппом методом полимеразной цепной реакции, и забрали пробы, которые доставили в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья МЗ. Подозрение на коронавирус была подтверждено", - сказал Ляшко.

По его словам, состояние больного удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Жена больного находится в самоизоляции, никаких симптомов болезни у нее пока нет. Самоизоляция продлится 14 дней начиная с 21 февраля.

"Мы проводим работу с контактными лицами больного, их немного. Все контактные лица известны местным эпидемиологам, они с ними работают", - сказал Ляшко.

Пока дополнительных мер безопасности - карантина, обсервации и т.д. - в области вводить не планируют. Алгоритм действий медиков и власти пока такой, как в странах, где обнаружены единичные случаи заболевания коронавирусом.

Анализы трех других иностранцев, у которых подозревали коронавирус, дали негативный результат, сообщил также Виктор Ляшко.

Напомним, сегодня МОЗ официально подтвердило первый случай коронавируса в Украине.