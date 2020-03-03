Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине

После появления информации о первом случае инфицирования коронавирусом в Украине Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие

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После появления информации о первом случае инфицирования коронавирусом в Украине Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сохранять спокойствие

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - написал Гончарук.

Он также попросил сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Гончарук сообщил, что Правительство создало специальную информационную страницу со всей актуальной информацией о распространении коронавируса в мире и действиях властных структур.

Напомним, в Украине официально подтвержден первый случай коронавируса. Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.