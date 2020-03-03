Из-за коронавируса могут измениться правила вызова врача и "скорой"

В Украине на некоторое время могут быть внесены изменения в правила вызова скорой помощи и врачей

Фото: flickr

В Украине на некоторое время могут быть внесены изменения в правила вызова скорой помощи и врачей

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время брифинга, передает RegioNews. Как сообщил чиновник, в случае выявления у пациента высокой температуры и подозрений на коронавирус, скорая помощь должна приезжать на такие вызовы. "Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", - заявил Дмитрий Луфер. Он также добавил, что "скорая" знает, что делать в случае вспышки коронавируса. "Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - сказал он. Напомним, в Украине официально подтвержден первый случай коронавируса. Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.

.