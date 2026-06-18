Фото: полиция

Полицейские задержали злоумышленника, закрывшего женщину в квартире и угрожавшего ей физической расправой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 05:00 18 мая в полицию поступил вызов из Харьковской области. Женщина сообщила, что ее сестра, проживающая в Тернополе, оказалась в заложницах: сожитель закрыл ее в квартире и угрожает расправой. По предварительным данным, обидчик находился под действием наркотиков.

На место прибыла группа сектора противодействия домашнему насилию. Мужчина отказался открывать входную дверь и вел себя агрессивно.

На помощь вызвали подразделение полиции особого назначения. После длительных переговоров спецназовцам удалось убедить фигуранта открыть дверь.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Донецкой области, проживающий в последнее время в Тернополе.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали.

После проведения проверки будет дана правовая оценка действиям задержанного.

Напомним, происшествие случилось в доме на улице Степана Бандеры. По словам очевидцев, конфликт между мужчиной и женщиной продолжался с ночи.