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Поліцейські затримали зловмисника, який зачинив жінку в квартирі й погрожував їй фізичною розправою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 05:00 18 травня до поліції надійшов виклик із Харківської області. Жінка повідомила, що її сестра, яка мешкає в Тернополі, опинилася в заручницях: співмешканець зачинив її у квартирі та погрожує розправою. За попередніми даними, кривдник перебував під дією наркотиків.

На місце прибула група сектору протидії домашньому насильству. Чоловік відмовився відчиняти вхідні двері та поводився агресивно.

На допомогу викликали підрозділ поліції особливого призначення. Після тривалих перемовин спецпризначенцям вдалося переконати фігуранта відчинити двері.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Донецької області, який останнім часом проживає у Тернополі.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чоловіка затримали.

Після проведення перевірки буде надана правова оцінка діям затриманого.

Нагадаємо, подія сталася у будинку на вулиці Степана Бандери. За словами очевидців, конфлікт між чоловіком та жінкою тривав ще з ночі.