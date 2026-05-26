Следователи объявили о подозрении 39-летнему мужчине, который устроил стрельбу в многоэтажке в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Напомним, инцидент произошел 18 мая в многоэтажке по улице Градинской. К 39-летнему военнослужащему, в 2025 году самовольно оставившему воинскую часть (СОЧ), пришли сотрудники военной службы правопорядка. Мужчина открыл дверь и во время разговора дважды выстрелил из револьвера "Флобер" в сторону представителей ВСП и закрылся изнутри квартиры. В результате стрельбы никто не пострадал, фигуранта задержали спецназовцы КОРД. Во время обыска дома кинолог со служебной собакой обнаружили пистолет и пакет с каннабисом.