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Вранці 18 травня у Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі будинку на вулиці Степана Бандери

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

На місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуть перемовини.

Про подію розповіли очевидці в соцмережах. Тернополяни стверджують, що конфлікт триває ще з ночі, також повідомляють про звуки пострілів.

Нагадаємо, раніше у Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці. Фігурант – 39-річний військовослужбовець, який у 2025 році самовільно залишив військову частину.