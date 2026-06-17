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17 июня 2026, 13:40

Шествие памяти и открытие Аллеи Надежды: в Кременце поддержали семьи военных

17 июня 2026, 13:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Кременце прошло шествие памяти в поддержку украинских военных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести

Об этом рассказали в ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Участники мероприятия отправились на открытие Аллеи Надежды – места, посвященного защитникам, которых продолжают ждать дома.

Инициативу также поддержал Тернопольский областной центр ГО "Захист Держави", отметив важность сохранения памяти и поддержки семей военных.

Напомним, во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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