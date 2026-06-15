Как ждать родных с фронта и сохранить психологический ресурс

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Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Психологиня Хмельницкой областной ячейки ОО "Захист держави" Лилия Коцюк рассказала о семейных "ритуалах" ожидания. Это действия, которые могут стать невидимой ниточкой, соединяющей через расстояние. Психологиня рассказала о следующем:

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Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.