Как ждать родных с фронта и сохранить психологический ресурс
Многие украинцы ждут дома своих защитников и защитниц. Психологиня ОО "Захист держави" поделилась важными советами
Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.
Психологиня Хмельницкой областной ячейки ОО "Захист держави" Лилия Коцюк рассказала о семейных "ритуалах" ожидания. Это действия, которые могут стать невидимой ниточкой, соединяющей через расстояние. Психологиня рассказала о следующем:
- Как безопасно для собственной психики ждать заветного "+";
- Почему вещи военного дома должны жить, а не становиться музеем;
- Что сказать вместо фразы "Береги себя", которая иногда раздражает бойцов на передовой.
Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.
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