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17 червня 2026, 13:40

Хода пам'яті та відкриття Алеї Надії: у Кременці підтримали родини військових

17 червня 2026, 13:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Кременці пройшла хода пам'яті на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти

Про це розповіли в ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Учасники заходу вирушили на відкриття Алеї Надії – місця, присвяченого захисникам, яких продовжують чекати вдома.

Ініціативу також підтримав Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави", наголосивши на важливості збереження пам'яті та підтримки родин військових.

Нагадаємо, у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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