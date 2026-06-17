Хода пам'яті та відкриття Алеї Надії: у Кременці підтримали родини військових
У Кременці пройшла хода пам'яті на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти
Про це розповіли в ГО "Захист Держави", передає RegioNews.
Учасники заходу вирушили на відкриття Алеї Надії – місця, присвяченого захисникам, яких продовжують чекати вдома.
Ініціативу також підтримав Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави", наголосивши на важливості збереження пам'яті та підтримки родин військових.
Нагадаємо, у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Як чекати рідних з фронту і зберегти психологічний ресурсВсі новини »
15 червня 2026, 18:55Як спілкуватися з військовими дбайливо та з повагою
15 червня 2026, 17:30
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Смерть 10-річного хлопчика від голоду: на Вінниччині судитимуть лікарку та посадовиць соцслужби
17 червня 2026, 13:54Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
17 червня 2026, 13:48Зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки: в Одесі 31-річного зловмисника засудили до довічного
17 червня 2026, 13:23У Києві священик звинувачував українців у "вбивстві окупантів"
17 червня 2026, 13:00Через Дністер на акваскутерах: на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон
17 червня 2026, 12:59Через атаки РФ на Запоріжжі автобуси оснащують РЕБ і детекторами дронів
17 червня 2026, 12:58Житло, виплати та соціальні гарантії для військових: що гарантує держава
17 червня 2026, 12:45Хлопчик, якого збила суддя у Кривому Розі, помер у лікарні
17 червня 2026, 12:42На Дніпропетровщині чоловік за гроші знімав будівлю ТЦК
17 червня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку