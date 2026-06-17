Хода пам'яті та відкриття Алеї Надії: у Кременці підтримали родини військових

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кременці пройшла хода пам'яті на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти

Про це розповіли в ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Учасники заходу вирушили на відкриття Алеї Надії – місця, присвяченого захисникам, яких продовжують чекати вдома.

Ініціативу також підтримав Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави", наголосивши на важливості збереження пам'яті та підтримки родин військових.

Нагадаємо, у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.