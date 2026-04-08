Слова поддержки: во Франковске появился ящик для писем тем, кто в плену

В Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки пропавшим без вести людям или находящимся в плену

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Захист Держави, передает RegioNews.

Надвирнянский центр ОО присоединился к инициативе стационарного ящика "Письма надежды" – пространства, где каждый может написать письмо тем, кто ныне считается без вести пропавшим или находится в плену.

"Это больше, чем просто письма. Это – держащая вера и слова, которые могут согреть даже на расстоянии" – отметил руководитель Надвирнянского отделения Андрей Голинский.

Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Инициаторы идеи призывают всех приобщаться: даже небольшое слово может стать большой поддержкой для нуждающихся.

