"Война" из-за мусора: в Тернополе мужчина чуть не убил соседа молотком

Фото: полиция Тернопольской области

Очередная бытовая ссора в тернопольской многоэтажке переросла в покушение на убийство. Из-за антисанитарии и "коллекционирования" хлама 60-летний мужчина набросился на соседа с молотком

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Событие произошло в областном центре 12 июня около обеда. На линию 102 поступило сообщение о том, что во время конфликта один сосед пытался убить другого молотком.

Выяснилось, 60-летний житель Тернополя постоянно конфликтовал с соседями из-за своей привычки нести в квартиру разный хлам. Соседи обвиняли его в том, что создал антисанитарные условия в подъезде и требовали прекратить делать из жилого помещения помойку.

Полицейские установили, что недобрососедские отношения постоянно приводили к ссорам.

Конфликт с проживавшим этажом выше 52-летним соседом возник у злоумышленника по тому же поводу.

Во время словесной перепалки нападающий схватил молоток и стал наносить жертве удары по голове.

Если бы не товарищ потерпевшего, вероятно, схватка закончилась бы летально. С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован. А обидчика полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи объявили фигуранту подозрение по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса – покушение на убийство. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили и задержали трех местных жителей, подозреваемых в требовании средств с применением насилия и угроз.