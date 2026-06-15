"Війна" через сміття: у Тернополі чоловік ледь не вбив сусіда молотком

Фото: поліція Тернопільської області

Чергова побутова сварка у тернопільській багатоповерхівці переросла у замах на вбивство. Через антисанітарію та "колекціонування" непотребу 60-річний чоловік накинувся на сусіда з молотком

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

Подія сталася в обласному центрі 12 червня близько обідньої пори. На лінію 102 надійшло повідомлення про те що під час конфлікту один сусід намагався вбити іншого молотком.

З’ясувалося, 60-річний тернополянин постійно конфліктував з сусідами через свою звичку нести до квартири різний непотріб. Сусіди звинувачували його у тому, що створив антисанітарні умови у під’їзді і вимагали припинити робити з житлового приміщення смітник.

Поліцейські встановили, що недобросусідські відносини постійно призводили до сварок.

Конфлікт з 52-річним сусідом, що мешкав поверхом вище, виник у зловмисника з того ж приводу.

Під час словесної перепалки нападник вхопив молоток і став наносити жертві удари по голові.

Якби не товариш потерпілого, ймовірно, сутичка закінчилася б летально. З тяжкими травмами чоловіка було госпіталізовано. А кривдника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі слідчі оголосили фігурантові підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу – замах на вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили та затримали трьох місцевих мешканців, яких підозрюють у вимаганні коштів із застосуванням насильства та погроз.