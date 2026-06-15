45 ударов скакалкой: в Днепре задержали трех человек за вымогательство денег

Фото: Прокуратура Украины

В Днепре правоохранители разоблачили и задержали трех местных жителей, которых подозревают в вымогательстве денежных средств с применением насилия и угроз

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемые, угрожая оружием, силой посадили в автомобиль 20-летнего знакомого, применили к нему электрошокер и вывезли в гараж.

Там они требовали 10 тысяч долларов США за якобы несуществующий долг.

Один из фигурантов нанес потерпевшему по меньшей мере 45 ударов металлической скакалкой. Избиение продолжалось до потери сознания.

После этого мужчину облили водой, отобрали ключи от автомобиля и отпустили, угрожая расправой в случае обращения в полицию.

Впоследствии подозреваемые продолжили давление на потерпевшего, заставляя его продать квартиру для погашения придуманного долга. В результате мужчина обратился к правоохранителям.

Во время обысков у фигурантов изъяты доказательства, мобильные телефоны и предметы, которыми наносились побои.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Одессе банда похитила и пытала предпринимателя. Несколько суток его удерживали, избивали, душили и пытали электрическим током, требуя $360 тыс. После передачи части денег мужчину отпустили.