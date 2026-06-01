22:32  01 июня
В Закарпатье женщина заработала миллионы на порно-трансляциях с собственной дочерью
21:57  01 июня
В Харькове мужчина устроил "шоу" в троллейбусе: ему светит до 5 лет
21:29  01 июня
Женщина рожала во время атаки: россияне повредили родддом в Одесской области
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 20:30

С завтрашнего дня в Тернопольской области на год ограничат движение по трассе М-19: водителям назвали объезды

01 июня 2026, 20:30
Читайте також українською мовою
В Теребовле из-за ремонта моста на год перекроют трассу на Черновцы
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области в год ограничат движение всех видов транспорта на участке международной трассы М-19 в городе Теребовля.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает RegioNews .

Ограничения будут действовать с 08:00 2 июня 2026 до 08:00 2 июня 2027 на участке автодороги М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в городе Теребовля.

Причина – капитальный ремонт моста и подходов к нему.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

Объезд организуют следующими автомобильными дорогами:

  • Р-87 Галич - Подгайцы - Сатанов;
  • Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь;
  • Т-20-01 Тернополь – Чортков – Скала-Подольская.
Название

В Службе восстановления призывают водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и соблюдать временную схему организации движения.

Отметим, трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече является частью важного международного транспортного коридора, проходящего через несколько областей Украины.

Напомним, в Днепропетровской области ремонт дорог "переоценили" на 300 тысяч.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область ремонт дорог патрульная полиция ограничение движения
15 млн грн госимущества: на Тернопольщине провернули масштабную схему
25 мая 2026, 11:37
"Откаты" на дорогах Полтавы: НАБУ объявило первое подозрение
20 апреля 2026, 13:44
Пограничники предупредили об ограничении движения через пункт пропуска на Закарпатье
15 апреля 2026, 17:25
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Оккупационный "министр образования" Херсонской области получил 15 лет тюрьмы
01 июня 2026, 22:57
На рынке обвал цен: как изменились в Украине ценники на овощи
01 июня 2026, 22:55
На Львовщине мужчина убил друга камнем
01 июня 2026, 22:35
В Закарпатье женщина заработала миллионы на порно-трансляциях с собственной дочерью
01 июня 2026, 22:32
В Днепре тренер по гимнастике развращал 11-летнюю ученицу
01 июня 2026, 22:05
В Харькове мужчина устроил "шоу" в троллейбусе: ему светит до 5 лет
01 июня 2026, 21:57
"Массированный удар может быть": Зеленский предупредил украинцев
01 июня 2026, 21:35
Женщина рожала во время атаки: россияне повредили родддом в Одесской области
01 июня 2026, 21:29
В Житомирской области подростка ударило током на железной дороге
01 июня 2026, 21:15
Трагедия возле частного дома: в Днепропетровской области погиб молодой полицейский
01 июня 2026, 20:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »