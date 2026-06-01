В Теребовле из-за ремонта моста на год перекроют трассу на Черновцы

В Тернопольской области в год ограничат движение всех видов транспорта на участке международной трассы М-19 в городе Теребовля.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает RegioNews .

Ограничения будут действовать с 08:00 2 июня 2026 до 08:00 2 июня 2027 на участке автодороги М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в городе Теребовля.

Причина – капитальный ремонт моста и подходов к нему.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

Объезд организуют следующими автомобильными дорогами:

Р-87 Галич - Подгайцы - Сатанов;

Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь;

Т-20-01 Тернополь – Чортков – Скала-Подольская.

В Службе восстановления призывают водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и соблюдать временную схему организации движения.

Отметим, трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече является частью важного международного транспортного коридора, проходящего через несколько областей Украины.

