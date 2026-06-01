С завтрашнего дня в Тернопольской области на год ограничат движение по трассе М-19: водителям назвали объезды
В Тернопольской области в год ограничат движение всех видов транспорта на участке международной трассы М-19 в городе Теребовля.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает RegioNews .
Ограничения будут действовать с 08:00 2 июня 2026 до 08:00 2 июня 2027 на участке автодороги М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече в городе Теребовля.
Причина – капитальный ремонт моста и подходов к нему.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.
Объезд организуют следующими автомобильными дорогами:
- Р-87 Галич - Подгайцы - Сатанов;
- Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь;
- Т-20-01 Тернополь – Чортков – Скала-Подольская.
В Службе восстановления призывают водителей быть внимательными, следить за дорожными знаками и соблюдать временную схему организации движения.
Отметим, трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече является частью важного международного транспортного коридора, проходящего через несколько областей Украины.
Напомним, в Днепропетровской области ремонт дорог "переоценили" на 300 тысяч.