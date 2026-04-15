Пограничники предупредили об ограничении движения через пункт пропуска на Закарпатье
В связи с ремонтом моста через Тису ограничение движения через пункт пропуска «Солотвино – Сигета-Мармация» продлено еще на месяц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По информации румынской стороны, в связи с продолжением работ по реконструкции моста через реку Тиса с 15 апреля 2026 года вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".
В будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.
Пешеходное сообщение будет производиться без ограничений.
"Ограничения, связанные с реконструкцией моста, будут предварительно продолжаться до 15 мая включительно", – добавили пограничники.
Напомним, в марте в Закарпатье временно не работал пункт пропуска "Тиса". Там отсутствовало электроснабжение.