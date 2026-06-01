В Прикарпатье мужчина напал на машину полиции
Инцидент произошел 31 мая около 14:00 на улице Довженко в Ивано-Франковске. Мужчина получил подозрение
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Житель Ивана-Франковска вел себя агрессивно в общественном месте. Он схватил камни и несколько раз бросил их в машину правоохранителей. В результате лобовое стекло и двери полицейской машины были повреждены.
"После совершения правонарушения он покинул место происшествия. Благодаря оперативным мероприятиям правоохранители установили его личность и местонахождение. Им оказался 21-летний житель Ивано-Франковска", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее криворожские полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений местному жителю.
01 июня 2026
