35-летняя продавщица милитари-магазина в Краматорске корректировала ракетно-дроновые атаки россиян по своему городу. За государственную измену женщину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует RegioNews.

По данным следствия, женщину завербовали российские спецслужбы. Она собирала для врага информацию о местах дислокации украинских военных на Краматорском направлении и помогала корректировать удары по городу.

Как установили правоохранители, осужденная работала продавщицей в местном милитаре-магазине. Во время общения с приходившими в торговое заведение военными она пыталась завуалированно узнать информацию о расположении подразделений Сил обороны.

После этого женщина выходила на местность, проводила визуальную разведку вблизи потенциальных целей и обозначала координаты Google Maps для передачи россиянам.

Кроме того, агент фиксировала последствия вражеских ударов по Краматорску и отслеживала направления движения колонн украинской военной техники.

По материалам дела, к сотрудничеству с врагом женщину привлекли из-за ее знакомого боевика российских вооруженных группировок, который воюет в Донецкой области. Впоследствии он стал ее "связным" для получения разведывательной информации.

Во время обысков по месту жительства осужденной стражи порядка изъяли ноутбук и смартфон с доказательствами ее работы в пользу РФ.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ей назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала на Харьковщине агента российских спецслужб . Им оказался 16-летний ученик местной школы, корректировавший удары оккупантов по Чугуевскому и Лозовскому районам области.