"Откаты" на дорогах Полтавы: НАБУ объявило первое подозрение

Иллюстративное фото: из открытых источников

В начале апреля Полтаву всколыхнули обыски у топ-чиновников и местных политиков. Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную схему получения 10% откатов во время выполнения дорожных ремонтов

По данным следствия, речь идет о вероятной системе сбора "десятины" с подрядчиков, выполнявших работы по заказам городских структур. В таких условиях они якобы должны платить 10% от стоимости контрактов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременное финансирование из бюджета.

Учитывая, что общая сумма заключенных договоров составляла не менее 269 млн грн, объем предполагаемых взяток оценивается почти в 26,9 млн грн.

Из судебного реестра стало известно о первом официальном подозреваемом по делу – 50-летнем предпринимателе Викторе Прядко. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды).

Виктор Прядка. Фото: с Viber

Расследование, открытое еще в ноябре 2025 года, сначала сопровождалось обысками и изъятием техники у фигурантов. Только в апреле 2026 года ВАКС обнародовал постановление, подтвердившее появление первого подозреваемого.

По материалам дела, фигурируют несколько компаний, которые, по данным следствия, могли быть вовлечены в возможные договоренности с городским управлением ЖКХ. Среди них – ООО "ДРСУ Полтава".

По данным открытых реестров, именно эта компания в последние годы получала значительные подряды на дорожные работы в Полтаве. За почти 11 лет она получила более 460 млн грн бюджетных средств, из которых более 213 млн грн – на ремонт дорог.

Следствие также изучает структуру связанных предприятий и ФЛП, через которые могла осуществляться закупка техники и материалов для выполнения работ. Расследование продолжается.

