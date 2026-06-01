01 червня 2026, 20:30

Відзавтра на Тернопільщині на рік обмежать рух трасою М-19: водіям назвали об’їзди

У Теребовлі через ремонт моста на рік перекриють трасу на Чернівці
У Тернопільській області на рік обмежать рух усіх видів транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 у місті Теребовля.

Про це повідомляє Патрульна поліція України, передає RegioNews.

Обмеження діятимуть із 08:00 2 червня 2026 року до 08:00 2 червня 2027 року на ділянці автодороги М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече в місті Теребовля.

Причина — капітальний ремонт мосту та підходів до нього.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і завчасно обирати маршрути об’їзду.

Об’їзд організують такими автомобільними дорогами:

  • Р-87 Галич — Підгайці — Сатанів;
  • Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль;
  • Т-20-01 Тернопіль — Чортків — Скала-Подільська.
У Службі відновлення закликають водіїв бути уважними, стежити за дорожніми знаками та дотримуватися тимчасової схеми організації руху.

Зазначимо, траса М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече є частиною важливого міжнародного транспортного коридору, що проходить через кілька областей України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч.

