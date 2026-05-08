В Тернополе загорелся бар бывшего мэра
В центре Тернополя произошел пожар. Огонь разгорелся в одном из популярных заведений
Об этом сообщает Zahid.NET, передает RegioNews.
Пожар произошел на бульваре Шевченко, 25. Огонь распространился в заведении "Пассаж Адлера 13", как сообщили журналисты. На месте работали спасатели и медики. Отмечалось, что двое пострадавших: медики оказали им помощь на месте.
Во время пожара спасатели эвакуировали гостей с верхних этажей и спасли пять человек. Площадь пожара составила около 15 м2. Причины будут выяснять специалисты.
В СМИ отметили, что заведение принадлежит семье бывшего мэра Романа Заставного.
Напомним, что в Черниговской области из-за российских обстрелов 7 мая огонь охватил около 2400 гектаров леса вблизи границы с Россией.
