Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины и избиении ее кирпичом

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

К правоохранителям обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что на железнодорожном вокзале Харькова познакомилась с мужчиной, который пообещал помочь с арендой жилья. Вместо квартиры злоумышленник привел потерпевшую в заброшенное здание в Холодногорском районе города.

Там он применил физическую силу, нанес женщине удары кирпичом по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. Пострадавшей удалось скрыться и обратиться за медицинской помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападающего и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 49-летний мужчина.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

