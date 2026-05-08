08 мая 2026, 15:51

Заманил в заброшенное здание и бил кирпичом: в Харькове рецидивист изнасиловал женщину

Фото: полиция Харьковской области
В Харькове полицейские задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины и избиении ее кирпичом

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

К правоохранителям обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что на железнодорожном вокзале Харькова познакомилась с мужчиной, который пообещал помочь с арендой жилья. Вместо квартиры злоумышленник привел потерпевшую в заброшенное здание в Холодногорском районе города.

Там он применил физическую силу, нанес женщине удары кирпичом по голове и, угрожая расправой, изнасиловал. Пострадавшей удалось скрыться и обратиться за медицинской помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападающего и задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 49-летний мужчина.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, что суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в течение 2020-2021 годов совершал сексуальное насилие над детьми в Одесской области.

