08 мая 2026, 12:39

Лесной пожар на Черниговщине повернул в сторону РФ: огонь охватил тысячи гектаров

Скриншот с видео
На приграничье Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар, площадь которого за последние сутки почти удвоилась

Об этом сообщило ГП "Леса Украины", передает RegioNews.

Отмечается, что огонь уже охватил около 4,3 тысяч гектаров.

Пожар возник в результате массированных обстрелов со стороны России. Ситуацию усложняет постоянная угроза атак дронов – техника, работающая на тушении, становится мишенью для беспилотников.

Несмотря на это, работники лесной охраны продолжают сдерживать распространение огня в глубь украинских лесных массивов. Для борьбы с пожаром круглые сутки работает специальная техника, а также создаются дополнительные минерализованные полосы.

В частности, спасатели и лесоводы используют новые тракторы и оборудование, приобретенные недавно. С помощью плугов и дисковых борон обрабатывают территории между лесными насаждениями, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов, чтобы создать барьеры для распространения пламени.

По последним данным, фронт пожара изменил направление и начал двигаться в сторону российской границы. Ситуация остается сложной, однако распространение огня вглубь территории Украины удается сдерживать.

Напомним, 7 мая стало известно, что из-за российских обстрелов на Черниговщине пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ. Пожар возник на территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества.

