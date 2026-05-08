Взрывы в 700 км от Украины: Зеленский подтвердил удар по нефтяному объекту в Ярославле

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили "дальнобойные санкции" по нефтяному объекту в российском Ярославле

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил ВСУ и разведку "за такое проявление справедливости".

"Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна избрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в пятницу, 8 мая, в российском Ярославле раздались взрывы, после чего возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, под атаку попали Москва и Ростов.