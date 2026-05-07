07 мая 2026, 13:09

На Черниговщине из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ

Скриншот с видео
В Черниговской области огонь охватил около 2400 гектаров леса вблизи границы с Россией

Об этом сообщает ГП "Леса Украины", передает RegioNews.

Пожар возник на территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества. Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне, к которой лесоводы не имеют доступа из-за ситуации безопасности. Огонь распространяется при постоянной угрозе обстрелов и атак беспилотников.

Для сдерживания пожара были привлечены все силы лесной охраны. На местах создают минерализованные полосы, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на территории, к которым есть доступ.

В предприятии отмечают, что техника работает под прикрытием радиоэлектронной борьбы, поскольку враг атакует любые объекты в зоне поражения. Из-за постоянной угрозы БпЛА полноценное тушение усложнено.

Напомним, на Закарпатье в течение 6 мая спасатели пытались погасить огонь, охвативший территорию Свалявского лесничества. Площадь возгорания составила 75 гектаров. Было задействовано 96 спасателей и 22 единицы техники.

