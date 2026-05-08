08 мая 2026, 15:59

Трагедия в Харькове: появились подробности гибели 4-летнего мальчика

08 мая 2026, 15:59
Фото: Офис Генерального прокурора
В Харькове погиб 4-летний мальчик, а его маленькая сестра чуть не умерла от обезвоживания в запертой квартире

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова 29-летней женщине поставлено в известность о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, а также в заведомом оставлении без помощи малолетнего ребенка, находящегося в опасном для жизни (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По данным следствия, 7 мая 2026 года около 13:20 в квартире дома на Ново-Баварском проспекте 4-летний мальчик остался без присмотра взрослых вместе с младшей сестрой.

Предварительно ребенок поднялся на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна четвертого этажа. От полученных травм мальчик скончался в карете экстренной медицинской помощи.

Прибывшие на место трагедии правоохранители во время неотложных следственных действий попали в закрытую квартиру и обнаружили там еще одного ребенка - девочку 2023 года рождения. У нее были признаки обезвоживания, ей была оказана медицинская помощь.

По информации следствия, мать оставила детей у себя дома и ушла. Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, что в Харькове из-за падения из окна из погиб 4-летний мальчик. Трагедия произошла 7 мая в Новобаварском районе Харькова.

