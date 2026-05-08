У Тернополі загорівся бар колишнього мера

Фото: ДСНС

У центрі Тернополя сталась пожежа. Вогонь розгорівся в одному з популярних закладів

Про це повідомляє Zahid.NET, передає RegioNews.

Пожежа сталась на бульварі Шевченка, 25. Вогонь поширився у закладі "Пасаж Адлера 13", як повідомили журналісти. На місці працювали рятувальники та медики. Зазначалось, що є двоє постраждалих: медики надали їм допомогу на місці.

Під час пожежі рятувальники евакуювали гостей з верхніх поверхів та врятували п'ятьох людей. Площа пожежі становила близько 15 м2. Причини будуть з'ясовувати фахівці.

У ЗМІ зазначили, що заклад належить родині колишнього мера Романа Заставного.

