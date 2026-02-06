16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 18:40

Тернопольские полицейские прекратили деятельность двух групп мошенников, продававших аксессуары для ритуалов и биодобавки

06 февраля 2026, 18:40
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Одна группировка специализировалась на продаже биологически активных добавок под видом лекарственных средств, другая – на реализации атрибутики для проведения различных ритуалов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, в уголовном производстве фигурируют 25 человек, которые выманивали средства у потерпевших. Незаконный бизнес организовали жительница Полтавской области и две жительницы Житомирской области. Раньше они уже имели опыт в подобных аферах.

"Операторы звонили по телефону и вводили клиентов в заблуждение, другие работники формировали заказы и посылали посылки, а техническая служба обеспечивала бесперебойную работу компьютерного оборудования. Операторов обучали психологии общения и методам взаимодействия с потенциальными клиентами", – говорится в сообщении.

Одна группа мошенников выдавала себя за медиков и предлагала приобрести "лекарство" от любых заболеваний, которые на самом деле были биологически активными добавками. Другие аферисты представлялись "экстрасенсами" и тарологами, во время телефонного разговора выясняли проблемы человека и убеждали, что могут помочь.

Ежемесячно мошенники посылали более 2 тысяч посылок в разные города Украины. Стоимость одного заказа составляла от 2 до 12 тысяч гривен. Ежемесячный доход составлял от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Среди пострадавших – пенсионеры, родственники погибших и без вести пропавших защитников, военнослужащие, проходящие реабилитацию после ранений, а также их родные.

Как сообщалось, мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе. Это произошло осенью прошлого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
видео полиция мошенничество мошенники Тернопольская область
В Тернопольской области ледяная глыба упала с крыши супермаркета на 8-летнего мальчика
06 февраля 2026, 10:30
В Тернопольской области из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов
06 февраля 2026, 10:07
На Тернопольщине с начала года семь человек погибли из-за переохлаждения
05 февраля 2026, 08:41
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59
В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25
На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40
Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06
Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »