Тернопольские полицейские прекратили деятельность двух групп мошенников, продававших аксессуары для ритуалов и биодобавки

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Одна группировка специализировалась на продаже биологически активных добавок под видом лекарственных средств, другая – на реализации атрибутики для проведения различных ритуалов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, в уголовном производстве фигурируют 25 человек, которые выманивали средства у потерпевших. Незаконный бизнес организовали жительница Полтавской области и две жительницы Житомирской области. Раньше они уже имели опыт в подобных аферах.

"Операторы звонили по телефону и вводили клиентов в заблуждение, другие работники формировали заказы и посылали посылки, а техническая служба обеспечивала бесперебойную работу компьютерного оборудования. Операторов обучали психологии общения и методам взаимодействия с потенциальными клиентами", – говорится в сообщении.

Одна группа мошенников выдавала себя за медиков и предлагала приобрести "лекарство" от любых заболеваний, которые на самом деле были биологически активными добавками. Другие аферисты представлялись "экстрасенсами" и тарологами, во время телефонного разговора выясняли проблемы человека и убеждали, что могут помочь.

Ежемесячно мошенники посылали более 2 тысяч посылок в разные города Украины. Стоимость одного заказа составляла от 2 до 12 тысяч гривен. Ежемесячный доход составлял от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Среди пострадавших – пенсионеры, родственники погибших и без вести пропавших защитников, военнослужащие, проходящие реабилитацию после ранений, а также их родные.

Как сообщалось, мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе. Это произошло осенью прошлого года.