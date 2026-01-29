На Тернопільщині юрист за $15 тисяч влаштовував чоловіків на оборонний завод для виїзду за кордон

Фото: поліція

Поліція Тернопільщини затримала юрисконсульта приватної фірми, який організував канал незаконного виїзду чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Схема полягала у фіктивному працевлаштуванні "клієнта" на критично важиле підприємство оборонно-промислового комплексу. Це давало змогу оформити документи на службове відрядження та легально виїхати з країни.

Свої послуги юрист оцінив у 15 тисяч доларів. Оплату розділив на дві частини: 5 тисяч – за початок "оформлення", а решту – після успішного перетину кордону.

Правоохоронці затримали 30-річного фігуранта під час отримання першого платежу.

Ділку оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через кордон).

Чоловіку загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

