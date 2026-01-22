Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Audi А4.

От полученных травм 41-летний водитель Volkswagen погиб на месте. 18-летний водитель Audi скончался в больнице, 18-летняя пассажирка Audi после осмотра медиками отказалась от госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Идет следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали трагедии.

