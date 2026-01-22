10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 09:42

Трагическое ДТП в Черкасской области: погибли два человека

22 января 2026, 09:42
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 20 января около 18:00 возле Умани

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Audi А4.

От полученных травм 41-летний водитель Volkswagen погиб на месте. 18-летний водитель Audi скончался в больнице, 18-летняя пассажирка Audi после осмотра медиками отказалась от госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Идет следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали трагедии.

Напомним, 21 января в Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком. От полученных травм два человека погибли на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область происшествия авария ДТП погибшие
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »