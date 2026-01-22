В Кировоградской области столкнулись два автомобиля: травмировались водители

Фото: полиция

ДТП произошло 20 января на автодороге между селами Марьевка и Великая Виска Новоукраинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Ford Kuga столкнулся со встречным Ford Transit 350, который двигался навстречу. В результате Ford вылетел за пределы дороги и перевернулся.

В результате ДТП водители 36 и 40 лет получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 20 января на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.