Смертельна аварія на Тернопільщині: авто збило 77-річну жінку

Зазнгачається, що аварія сталася 21 січня близько 20:55 у місті Шумськ.

За попередніми даними, 39-річний житель Шумської територіальної громади, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм жінка 1948 року народження загинула на місці події. Водій, за попередньою інформацією, був тверезий, однак у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії триває слідство за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

У поліції вкотре закликають пішоходів бути особливо уважними в темну пору доби. Через знижену видимість та складні погодні умови ризик ДТП значно зростає. Пішоходам радять використовувати світловідбивальні елементи на одязі, ліхтарики та уникати руху узбіччям проїзної частини.

