$14 тысяч за побег из Украины: в Тернопольской области задержали организатора

Правоохранители объявили подозрение 42-летнему уроженцу Крыма, в последнее время проживавшему на Чертковщине, за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины за $14 тысяч

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, организатор предлагал выезд вне официальных пунктов пропуска, в том числе через границу с Румынией.

7 января он перевез одного из "клиентов" на автомобиле Toyota Avensis в гостиницу в Черновицкой области недалеко от границы. Однако реализовать замысел до конца не удалось – правоохранители задержали организатора. Ему сообщили о подозрении.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются подельники фигуранта.

Напомним, на Буковине водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию. Впоследствии правоохранител и– его покинули на окраине одного из населенных пунктов. Задержаны шесть нарушителей, находившихся в авто при попытке прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.