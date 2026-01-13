Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
В Тернополе правоохранители изъяли четырех малолетних детей, которых мать оставила закрытыми в квартире без присмотра более чем на сутки
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Об инциденте правоохранителям сообщила 22-летняя жительница Львова, обеспокоившаяся судьбой своих младших братиков и сестрички.
По словам заявительницы, дети от двух до 12 лет находились сами в доме, а место нахождения матери было неизвестно. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Информация подтвердилась: в одной из многоэтажек по улице Симоненко полицейские обнаружили закрытыми в квартире четырех детей. Чтобы попасть в дом и оказать помощь, к операции привлекли спасателей.
Как выяснилось, 40-летняя мать несовершеннолетних жителей Тернополя отсутствовала дома уже больше суток. Дети находились в состоянии сильного испуга, поэтому правоохранители приняли решение об их изъятии и временном помещении в приют.
Полицейские устанавливают место нахождения женщины. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ему может угрожать лишение родительских прав.
Напомним, во Львовской области мать оставила 8-летнюю дочь с полуторамесячным младенцем в закрытой квартире. Медики госпитализировали детей. По этому факту начато досудебное расследование.