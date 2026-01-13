Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать

09:18  13 января
Фото: Национальная полиция
В Тернополе правоохранители изъяли четырех малолетних детей, которых мать оставила закрытыми в квартире без присмотра более чем на сутки

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об инциденте правоохранителям сообщила 22-летняя жительница Львова, обеспокоившаяся судьбой своих младших братиков и сестрички.

По словам заявительницы, дети от двух до 12 лет находились сами в доме, а место нахождения матери было неизвестно. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Информация подтвердилась: в одной из многоэтажек по улице Симоненко полицейские обнаружили закрытыми в квартире четырех детей. Чтобы попасть в дом и оказать помощь, к операции привлекли спасателей.

Как выяснилось, 40-летняя мать несовершеннолетних жителей Тернополя отсутствовала дома уже больше суток. Дети находились в состоянии сильного испуга, поэтому правоохранители приняли решение об их изъятии и временном помещении в приют.

Полицейские устанавливают место нахождения женщины. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ему может угрожать лишение родительских прав.

Напомним, во Львовской области мать оставила 8-летнюю дочь с полуторамесячным младенцем в закрытой квартире. Медики госпитализировали детей. По этому факту начато досудебное расследование.

