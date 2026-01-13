Фото: Національна поліція

У Тернополі правоохоронці вилучили чотирьох малолітніх дітей, яких мати залишила зачиненими в квартирі без нагляду більш ніж на добу

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про інцидент правоохоронцям повідомила 22-річна жителька Львова, яка занепокоїлася долею своїх молодших братиків та сестрички.

За словами заявниці, діти віком від двох до 12 років перебували самі в помешканні, а місце перебування матері було невідоме. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Інформація підтвердилася: в одній із багатоповерхівок на вулиці Симоненка поліцейські виявили зачиненими в квартирі чотирьох дітей. Щоб потрапити до помешкання та надати допомогу, до операції залучили рятувальників.

Як з’ясувалося, 40-річна мати неповнолітніх мешканців Тернополя була відсутня вдома вже понад добу. Діти перебували у стані сильного переляку, тож правоохоронці ухвалили рішення про їх вилучення та тимчасове поміщення до притулку.

Наразі поліцейські встановлюють місце перебування жінки. За неналежне виконання батьківських обов’язків їй може загрожувати позбавлення батьківських прав.

Нагадаємо, на Львівщині мати залишила 8-річну доньку з півторамісячним немовлям в зачиненій квартирі. Медики госпіталізували дітей. За цим фактом розпочато досудове розслідування.