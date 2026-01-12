Фото: полиция

Происшествие случилось в воскресенье, 11 января, в селе Удриевцы Новодунаевецкой громады в Каменец-Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 15:40 в полицию обратился 48-летний местный житель, сообщивший об исчезновении своего 7-летнего внука.

На поиски ребенка подняли следственно-оперативную группу кинологов, военных и местных жителей. Одним из руководителей поисковой операции был полицейский офицер громады Владимир Гордань – он был в отпуске, но одним из первых прибыл на место, потому что хорошо знает местность. Он обнаружил на снегу детские следы вблизи леса и указал направление другим группам.

Поиски продолжались несколько часов в сложных условиях: снежные заносы, густой ночной лес и холод. Ребенка нашли в лесу вблизи села Савинцы Ярмолинецкой громады. Мальчик успел уйти от дома на 15 километров.

Ребенок был истощен и сильно замерз. Мальчика передали медикам, а после осмотра врачами его вернули родным. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

