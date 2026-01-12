14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 12:46

В 15 км от дома: в Хмельницкой области разыскали 7-летнего мальчика, который едва не замерз в лесу

12 января 2026, 12:46
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось в воскресенье, 11 января, в селе Удриевцы Новодунаевецкой громады в Каменец-Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 15:40 в полицию обратился 48-летний местный житель, сообщивший об исчезновении своего 7-летнего внука.

На поиски ребенка подняли следственно-оперативную группу кинологов, военных и местных жителей. Одним из руководителей поисковой операции был полицейский офицер громады Владимир Гордань – он был в отпуске, но одним из первых прибыл на место, потому что хорошо знает местность. Он обнаружил на снегу детские следы вблизи леса и указал направление другим группам.

Поиски продолжались несколько часов в сложных условиях: снежные заносы, густой ночной лес и холод. Ребенка нашли в лесу вблизи села Савинцы Ярмолинецкой громады. Мальчик успел уйти от дома на 15 километров.

Ребенок был истощен и сильно замерз. Мальчика передали медикам, а после осмотра врачами его вернули родным. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, в Ровенской области полицейские спасли 85-летнюю женщину, которая едва не замерзла в снежном заносе. Пенсионерка провела под снегом несколько часов, ее занесли в дом, укрыли термоодеялом и вызвали "скорую".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область происшествия лес пропавший ребенок поиск поиск ребенка полиция
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »