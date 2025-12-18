08:26  18 грудня
18 грудня 2025, 08:42

На Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС

18 грудня 2025, 08:42
Фото: ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який під час капітальних ремонтів об’єктів ДСНС у Тернопільській області не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти виконаних робіт. У результаті держава втратила 1,8 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, інженер технічного нагляду завіряв документи щодо ремонту приміщень ГУ ДСНС, не перевіривши обсяг та їх фактичне виконання.

У 2022-2023 роках двоє підприємців разом із трьома посадовцями обласного управління ДСНС проводили капітальний ремонт адмінбудівель служби. Вартість робіт завищували, що дозволило привласнити 1,8 млн грн бюджетних коштів. Інженер технагляду свідомо підписував неправдиві акти.

Фігуранту інкримінують пособництво у привласненні коштів в особливо великих розмірах організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше, у червні цього року, підозри у цій справі оголосили і працівникам ДСНС.

Нагадаємо, у Києві через суд з будівельної компанії стягнули 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час ремонту укриття в одній із шкіл.

