На Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги

Автопригода трапилася на Кременеччині 1 листопада близько 20:30

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, водій автомобіля Skoda Fabia при виїзді із села Вишнівець не впорався з керуванням і його авто викинуло на узбіччя за межі проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка 2000 року народження. Жінку госпіталізували.

Під час перевірки з'ясувалося, що водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

