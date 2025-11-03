14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 13:09

На Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги

03 листопада 2025, 13:09
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

Автопригода трапилася на Кременеччині 1 листопада близько 20:30

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, водій автомобіля Skoda Fabia при виїзді із села Вишнівець не впорався з керуванням і його авто викинуло на узбіччя за межі проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка 2000 року народження. Жінку госпіталізували.

Під час перевірки з'ясувалося, що водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть водія кросовера, який збив на смерть 75-річного чоловіка. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тернопіль ДТП
Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі
31 жовтня 2025, 12:58
Правоохоронці розшукують водія, який створив аварійну ситуацію у Тернополі
30 жовтня 2025, 12:49
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12
У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56
Супермісяць над Україною: коли і як його побачити
03 листопада 2025, 14:50
На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41
З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11
Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09
На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків
03 листопада 2025, 14:00
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 13:47
Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків
03 листопада 2025, 13:39
Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg
03 листопада 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »