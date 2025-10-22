На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
З каси магазину продавець викрав понад 22 тисячі гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Зі слів власника торгового закладу, 22-річний найманий працівник, маючи доступ до готівки викрав понад 22 тисячі гривень. Заявник одразу намагався залагодити питання без звернення до поліції, просив повернути крадене, проте молодий чоловік ігнорував його.
Поліцейські розшукали зловмисника. У скоєному він зізнався, мотивуючи свій вчинок нестачею коштів.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Раніше ми повідомляли про те, що у Тернопільській області з каси магазину було викрадено майже 23 тисячі гривень.
