На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів власника торгового закладу, 22-річний найманий працівник, маючи доступ до готівки викрав понад 22 тисячі гривень. Заявник одразу намагався залагодити питання без звернення до поліції, просив повернути крадене, проте молодий чоловік ігнорував його.

Поліцейські розшукали зловмисника. У скоєному він зізнався, мотивуючи свій вчинок нестачею коштів.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

