09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
00:50  22 жовтня
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 13:39

На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював

22 жовтня 2025, 13:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З каси магазину продавець викрав понад 22 тисячі гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів власника торгового закладу, 22-річний найманий працівник, маючи доступ до готівки викрав понад 22 тисячі гривень. Заявник одразу намагався залагодити питання без звернення до поліції, просив повернути крадене, проте молодий чоловік ігнорував його.

Поліцейські розшукали зловмисника. У скоєному він зізнався, мотивуючи свій вчинок нестачею коштів.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли про те, що у Тернопільській області з каси магазину було викрадено майже 23 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші крадіжка поліція магазин Тернопільська область
Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15
На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку
21 жовтня 2025, 11:59
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
20 жовтня 2025, 18:24
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40
У Харкові після удару по дитсадку один загиблий і 6 поранених – діти не постраждали
22 жовтня 2025, 13:13
На Київщині судили помічника адвоката, який допомагав ухилянтам
22 жовтня 2025, 12:55
Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини
22 жовтня 2025, 12:33
Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15
Удар по дитсадку в Харкові: загинула людина, ще п'ятеро осіб поранені
22 жовтня 2025, 11:58
У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанішиної: усі деталі
22 жовтня 2025, 11:44
Звинувачували в роботі на ворога: на Рівненщині аферисти шантажем виманили з жінки понад півмільйона гривень
22 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »