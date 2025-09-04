Фото: Тернопільська міська рада

У середу, 3 вересня, в Тернополі зареєстрували найвищу температуру за останні 40 років

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

Максимальна температура повітря сягнула +29,9°С.

Попередній рекорд спостерігався цього дня ще у 1984 році, коли зафіксували +28,6°С.

Раніше повідомлялося, що у серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму. Найтепліше було 31 серпня.