04 вересня
На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
08:13  04 вересня
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
04 вересня 2025, 12:54

Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд

04 вересня 2025, 12:54
Фото: Тернопільська міська рада
У середу, 3 вересня, в Тернополі зареєстрували найвищу температуру за останні 40 років

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

Максимальна температура повітря сягнула +29,9°С.

Попередній рекорд спостерігався цього дня ще у 1984 році, коли зафіксували +28,6°С.

Раніше повідомлялося, що у серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму. Найтепліше було 31 серпня.

Тернопіль погода Спека температура Рекорд температурний рекорд
