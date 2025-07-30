В Тернопольской области загорелась зерносушилка
В ночь на 28 июля на территории одного из агропредприятий в Чортковском районе вспыхнула зерносушилка
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.
Огонь охватил часть конструкции зерносушилки на площади около 20 м². Была реальная угроза распространения пламени на всю установку. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
"К тушению привлекались три пожарных автоцистерны. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 28 июля в Одессе произошел пожар в торговом центре.
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