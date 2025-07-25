В Тернопольской области женщина вышла из авто на ходу

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Несчастный случай на дороге зарегистрировали в Гусятине – из салона Mercedes Vito выпала женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что потерпевшая сидела на пассажирском месте спереди. Транспортным средством управлял ее брат. Между родственниками возник спор и 60-летняя женщина открыла пассажирскую дверь и выпала из автомобиля. Ее доставили в медучреждение.

Напомним, в Тернопольской области водитель автобуса сбил насмерть 71-летнего мужчину.