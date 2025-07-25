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25 июля 2025, 12:05

В Тернопольской области водитель автобуса сбил насмерть 71-летнего мужчину

25 июля 2025, 12:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Смертельное ДТП произошло 24 июля около 11:50 на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, недалеко от села Оришковцы водитель автобуса Эталон, совершил наезд на местного жителя 1954 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался еще до приезда скорой бригады.

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Тернопольской области открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил мать с ребенком.

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