В Тернопольской области мужчина до смерти избил жену

фото: Национальная полиция

30-летняя женщина умерла от массивного внутреннего кровотечения, закрытой травмы живота и повреждения внутренних органов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 19 июля семья принимала гостей. Они распивали спиртные напитки. Около 18:00 между супругами возник спор во время которого супруг дважды ногой ударил жену в живот. Это видели как гости, так и малолетние дети.

Через несколько часов после инцидента женщина скончалась. Без матери осталось пятеро детей.

Мужчина в содеянном признался. Ему объявили подозрение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Напомним, в Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство.